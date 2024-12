Balletto di Milano, in scena arriva la sensuale Carmen di Bizet

Per le feste di fine anno domani fuori abbonamento un appuntamento dal sapore classico con l’amatissima Carmen del Balletto di Milano al Teatro Rossini per la Stagione Capitale Danza di Pesaro, promossa da Comune e Amat. Tradizione e modernità convivono nell’originale messinscena del Balletto di Milano diretto da Carlo Pesta, la produzione non tradisce le aspettative per la tradizione, restando fedele alla novella di Prosper Mérimée e all’opera di Georges Bizet. È il confronto/scontro tra Carmen, la gitana simbolo di femminilità, bella e anticonformista, passionale e desiderata che sfida chiunque voglia sottometterla e il Destino, l’inquietante figura così ben descritta dall’onnipresente leitmotiv della musica che conduce la vicenda sin dalla prima scena.

È il Destino infatti a mettere sulla strada di Carmen prima don Josè e successivamente Escamillo, a svelarsi man mano attraverso i simboli delle carte (l’amore, il tradimento, la morte), ad armare la mano di Don Josè e, nel finale, a portare via Carmen con sé.

Le coreografie dello spettacolo sono di Agnese Omodei Salè e Federico Veratti, la scenografia di Marco Pesta. Informazioni e biglietteria: Teatro Rossini 0721 387620, Amat 071 2072439 e biglietterie circuito Vivaticket anche on line. Inizio spettacolo ore 19.