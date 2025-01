Balletto stile ’La dolce vita’

La stagione del Teatro Comunale di Cagli entra nel vivo domenica 26 gennaio alle 21 con il Balletto di Milano. La compagnia diretta da Carlo Presta porta in scena "La dolce vita. Da Nino Rota a Hans Zimmer: viaggio nelle colonne sonore dei film più amati" carrellata emozionante, con le coreografie di Agnese Omodei Salè e Adriana Mortelliti, delle colonne sonore più iconiche del grande schermo.

Il balletto è un viaggio emozionante tra le colonne sonore più note del grande schermo. Si inizia con un omaggio a Fellini "La Dolce Vita", "Amarcord", "8½" e "Romeo e Giulietta", con coreografie ispirate alla frenesia e alla dolcezza della vita romana che si muovono sulle note di Nino Rota. A seguire, le eleganti melodie di Henry Mancini per "Colazione da Tiffany", le composizioni epiche di Ennio Morricone per "C’era una volta il West" e "Nuovo Cinema Paradiso". E ancora, le musiche emozionanti di Dario Marianelli per "Anna Karenina", le note colorate ed evocative di Elliot Goldenthal, le composizioni intense di Mansell e di Zimmer e gli immancabili brani non scritti per colonne sonore ma legati indissolubilmente al cinema, come "Sway" di Beltrán Ruiz o il "Valzer n. 2" di Shostakovich.

A chiudere la prima parte sono le note di Nicola Piovani per "La vita è bella" di Benigni. La seconda parte regala un crescendo di emozioni con il "Bolero" di Ravel, ora presentato in un’esclusiva versione coreografica di Adriana Mortelliti per il Balletto di Milano. Le colonne sonore dei film hanno da sempre un ruolo fondamentale nel suscitare emozioni. Come affermava il grande Ennio Morricone "la musica per il cinema deve essere, prima che per il cinema, musica in se stessa". Una musica capace di far sognare, innamorare e amplificare le emozioni, contribuendo in modo sottile, ma essenziale, al successo dei film a cui è legata. Info. 071.2072439.

