Ballo, memorial Fausto Scaglioni. Tante coppie si sono sfidate al ristorante “La Giara“

"Fausto era così, e così avrebbe voluto fare una serata, seppur in suo onore": a dirlo sono i fratelli Luca e Roberto Scaglioni, titolari del ristorante “La Giara“, che domenica sera, in occasione del quarto memorial per il fratello Fausto, hanno organizzato una gara di ballo, a cui tantissimi ballerini, tantissimi amici della famiglia hanno preso parte.

La serata, condotta da Francesca Guidi, ha visto la partecipazione degli assessori Vimini e Pandolfi, membri della giuria che ha votato i ballerini migliori della serata. Tre erano le categorie per i balli di coppia mentre, novità di quest’anno, anche la categoria balli di gruppo, che ha visto alcune scuole di ballo del territorio sfidarsi a suon di passi e di musica: per la categoria "valzer lento" a ricevere la targa dei vincitori è stata la coppia Maurizio e Stefania, mentre come seconda categoria, ossia quella della "mazurca", ha vinto la coppia la coppia formata da Claudio e Sonia; infine, per quel che riguarda la terza categoria di balli di coppia, la "cumbia", a vincere è stata la coppia Alfredo ed Elsa.

Per quel che riguarda i balli di gruppo, ha vinto la scuola di ballo "Forum Dance", la quale ha portato un ballo "merengue".

