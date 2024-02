Ballottaggio tra. Blakes e Strelnieks

La Givova ha tesserato ieri Gerry Blakes e potrebbe dunque farlo esordire domani contro la Carpegna Prosciutto al posto di Logan, che dopo essere scappato in America nella notte fra domenica e lunedì, ha annunciato il suo ritiro dal basket. In realtà Boniciolli può scegliere perché aveva già un 7° straniero in tribuna, il veterano lettone Janis Strelnieks, classe ’89, che ha collezionato sin qui 9 presenze e quando ha giocato l’ha fatto pure bene con 12 punti di media (col 54% da tre!) nei 21 minuti che mediamente gli vengono concessi. Blakes arriva invece da Pistoia dove ha sostituito a gettone Jordon Varnado, ora tornato disponibile. Gerry ha giocato 6 partite con la casacca dell’Estra segnando 6.7 punti di media (col 21.5% da tre ) nei 16.2’ in cui è stato in campo mediamente. Come rendimento non c’è confronto fra i due, ma di sicuro Blakes è più giovane (classe ’93), fresco ed atletico.