"Balneari, bene la proroga. Ma non basta"

di Davide Eusebi Un altro anno guadagnato. I settanta bagnini pesaresi e le decine di concessionari demaniali (titolari di bar, ristoranti, cantieri, imprese gelaterie della zona del porto), hanno accolto con un sospiro di sollievo la decisione del Governo di rimandare di un anno ogni decisione in merito a nuovi bandi per l’assegnazione degli stabilimenti e degli spazi demaniali, giustificandolo con la necessità di procedere a una mappatura. Esattamente quello che avevano chiesto gli imprenditori. L’applicazione della direttiva Bolkestein dunque è rimandata ancora una volta. Sabina Cardinali, presidente nazionale Cna balneari, cosa succede adesso? "Quello che avevamo auspicato. Prima di dire che le concessioni da mettere a bando sono poche, una delle prerogative da cui muove erroeamente la Bolkestein, bisogna conoscere la realtà, cioé mappare il territorio. Si scoprirà così che ci sono tante aree vuote che possono essere riorganizzate e che non ha senso mettere a bando gli stabilimenti balneari esistenti, i bar, i ristoranti, le aziende nelle quali tante famiglie pesaresi e italiane hanno investito i risparmi di una vita. La legge Bolkestein muove da un altro principiol errato". Quale? "Dice che bisogna fare i bandi di chi offre servizi, ma noi bagnini non offriamo servizi, bensì affittiamo beni, cioè ombrelloni, lettini, cabine....