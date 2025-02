Balzo delle iscrizioni al Classico: +26%. Stabile lo Scientifico, calano Artistico e Tecnici

Nel pesarese balzo delle iscrizioni al Classico: +26% circa. Stabile lo Scientifico, calano Artistico (-5,2%), Tecnici (-7,8%) e Professionali (-3,3%). I numeri sono quelli dell’Ufficio scolastico regionale: questi mettono a confronto le “nuove“ iscrizioni dell’anno scorso con quelle del prossimo, il 2025/2026. Negli istituti professionali risalta all’occhio che il settore più ricercato resti enogastronomia. Altro dato che traspare, leggendo il grafico divulgato dall’Usr, è la decrescita progressiva, visibile nella scuola infanzia: con meno di 238 individui nel giro di due anni. Si passa infatti dai 2.493 bambini del 2023 ai 2.255 del prossimo anno. Piccole variazioni invece per le medie e le superiori.

Alla notizia del consenso ottenuto dal liceo classico, immaginiamo il sollucchero di un filologo su tutti: il professore Ivano Dionigi. Al preside del liceo classico Mamiani, Roberto Lisotti, chiediamo un commento: "Siamo contenti – osserva il dirigente –. Si conferma la possibilità di avere tre sezioni poiché, per quanto positivo sia il dato, con circa 75 nuovi iscritti non si riesce ad ottenere una quarta sezione". Il dato è confortante perché meno di dieci anni fa si correva ai ripari, rispetto una scarsa sensibilità verso la cultura classica tanto che un Mamiani si difendeva strenuamente con due sezioni. Complici iniziative come “le notti dei licei classici“, mitici openday al chiaro di luna, quei tempi sono alle spalle.

"Siamo contenti – conferma Lisotti –: si vede il risultato dell’orientamento e l’approccio alla didattica che gioca di sponda con la moderna tecnologia". Va da solo su un trend nazionale di crescita invece il liceo delle Scienze Umane: è un profilo molto attuale grazie a materie come economia e diritto che imprimono nell’immaginario l’idea di una scuola in grado di capire il presente. I dati che riguardano la contrazione di artistici e professionali vanno letti tenendo conto delle fluttuazioni di cui questi indirizzi sono spesso destinatari: durante l’anno sono significativi i numeri che fotografano cambi di scuola. "Ogni anno le iscrizioni ci restituiscono un disegno diverso – osserva Lucia Nonni, preside del liceo artistico di Urbino, Scuola del Libro – di cui non risulta immediata la comprensione. Siamo comunque soddisfatti dei numeri che subiranno, come sempre accade, un incremento". D’accordo con la collega è Serena Perugini, dirigente dell’artistico Mengaroni: "Confermiamo le sette sezioni e puntiamo alle otto che ci consentiranno di ospitare le numerose richieste che riceveremo ad anno avviato. Solo nel biennio, l’anno scorso, siamo cresciuti di 20 unità".

