Ustionata dall’acqua bollente: bambina di un anno a Torrette

Fermignano (Pesaro), 25 agosto 2024 – Incidente domestico ieri mattina presto a Fermignano che ha coinvolto una bambina di poco più di un anno. La piccola non è fermignanese ma si trovava in visita con la mamma a casa di un’amica dove, per circostanze ancora da chiarire, le si è rovesciato addosso un pentolino con acqua bollente. La bambina è stata colpita fortunatamente non in pieno ma le sue condizioni, dovute anche alla tenera età, hanno indotto i soccorsi a servirsi dell’apporto dell’eliambulanza Icaro che è atterrata in un parco. I sanitari hanno deciso di portare la bambina all’ospedali Salesi di Ancona e non al Bufalini di Cesena dove ha sede il Centro Grandi Ustionati, dove è tuttora ricoverata. Sul posto sono intervenute l’ambulanza Blu di Fermignano e quella medicalizzata proveniente da Urbania. La bambina al netto di alcune ustioni è sottoposta alle cure dei medici ma è fuori pericolo.

a. a.