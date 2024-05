Bambini, c’è “Stacciaminaccia“. Ci si diverte grazie alla creatività

Il fine settimana di Fermignano porta con sé la settima edizione di Stacciaminaccia, festival di letteratura per l’infanzia promosso dal Comune in collaborazione con la Pro Loco Fermignano, con il sostegno dell’Unione montana Alta valle del Metauro, il patrocinio di Associazione italiana biblioteche e la partecipazione di Mondadori Bookstore Fermignano e Cartolibreria Bramante, sotto alla direzione di Alice Toccacieli.

Tre giornate che si aprono stasera nella Galleria Bramante, alle 21, con la presentazione del libro “Passare il fiume“ (ed. Orecchio Acerbo) di Alessio Torino e Simone Massi, finalista al Premio Andersen per il miglior albo illustrato del 2024. Alle 10,30 di domani avvierà le attività della Sala Monteverdi “Pop-Up“, laboratorio di illustrazione con la tecnica del pop-up, di e con Luca Di Sciullo. Seguiranno due presentazioni di libri, entrambi pubblicati da Lupo Guido Editore, con laboratori creativi: alle 15 Bruno Zocca e il suo “E se fossi qualcos’altro?“, alle 17 Anna Benotto e “Viaggi“. Alle 20,30 appuntamento alla Biblioteca Bramante, con “E tu che cosa leggi?“, incontro tra appassionati lettori alla scoperta dei piaceri della lettura, guidato da Stefania Lanari, della libreria Le foglie d’oro.

Domenica, dalle 10 alle 12, al Centro famiglie Fermignano ci sarà “Attraversamenti“, immersione nei suoni del quotidiano a cura di Famiglia Fermignano e Cooperativa sociale “Il Gesto“. Gran finale alle 15,30 nel Museo dell’Architettura, con un incontro e scritture dal titolo “La Strada“ insieme ad Alessandro Riccioni, autore del libro omonimo, illustrato da Sara Filiputti (Lupo Guido Editore, 2023). "Dynamis è il tema dell’edizione – racconta Toccacieli –. È la forza in movimento che spinge al cambiamento e alla trasformazione, principi inalienabili di tutto ciò che vive. Mettendoci in contatto, osservando e ascoltando quello che vive intorno a noi possiamo imparare qualcosa rispetto alle molteplici possibilità di trasformarci. È su questi processi che s’incardina il calendario di quest’anno". Un’edizione dinamica, di cui il Comune si dice orgoglioso: "Stacciaminaccia è energia in movimento, relazioni, interconnessioni, dialogo, esperienze. Ciò che lo rende ancor più ricco sono la formazione (coordinata a marzo da Francesca Genova) gli ospiti, i laboratori per bambini, la rete tra le associazioni". Illustrazione e grafica sono a cura della Terza missione ISIA U, studenti: Elisabetta Silveri, Alessandro Broni, Diego Marchesi.

n. p.