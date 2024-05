Bambini e tecnologie digitali

All’ auditorium di palazzo Montani-Antaldi Stefan Von Prondzinski, psicopedagogista e docente presso la Libera Università di Bolzano affronterà il tema “Bambini/e e tecnologie digitali: quali regole educative per la crescita”. L’appuntamento con l’esperto, tra i più noti e apprezzati d’Italia sarà il 24 maggio alle ore 20.45. La partecipazione alla conferenza è gratuita e sarà particolarmente dedicata a genitori, educatori, insegnanti.

Per trovare posto è meglio prenotare. Per motivi organizzativi la prenotazione è individuale e nominativa. Le prenotazioni online sono aperte fino alle ore 10 di venerdì 24. Comunque sarà consentito l’accesso senza prenotazione fino alla capienza della sala. L’iniziativa conclude la lunga rassegna di eventi sull’importanza di un uso consapevole della tecnologia caratterizzata dalla semplice accessibilità in casa di telefonini, smartphone, tablet organizzati dai servizi educativi del Comune, da titolo “Io sono qui“. Informazioni allo 0721.387344 o 0721.387359 o scrivendo a segr.coordinamento@comune.pesaro.pu.it. "Il ciclo di incontri è servito a comprendere i rischi per la salute dei bambini nell’utilizzo della tecnologia – dice l’assessore Camilla Murgia –: abbiamo il compito di approfondire questa tematica".