"Bambini, ora si può giocare in piazza"

Tre sabati di giugno, tre diverse iniziative, un unico comune denominatore: piazza della Repubblica sarà tutta dedicata ai bambini. Si intitola “Andiamo a giocare in piazza“ ed è un evento periodico che parte domani ma coinvolgerà altri due sabati di giugno, e forse proseguirà ancora. "Il 7, il 13 e il 27 giugno – spiega Elisabetta Foschi, assessore alle politiche giovanili – la piazza diventa luogo di giochi all’aperto, con attività completamente dedicate ai bambini; un duplice scopo positivo: non solo infatti i più piccoli potranno divertirsi all’aperto, ma nel centro della città. L’obiettivo infatti è anche permettere alle famiglie di vivere la piazza insieme: il centro dev’essere anche a misura di bambino, e ci piacerebbe che la città venga vissuta dai più piccoli mentre i genitori sono in centro; insomma una iniziativa che ha anche l’ambizione di dare un messaggio educativo".

Non a caso sul manifesto si legge un messaggio: “Scusate il disturbo, stiamo giocando per voi“. "La piazza sarà un po’ “monopolizzata“ in questi pomeriggi – prosegue Foschi –, qualche disagio alla circolazione ci sarà, ma la finalità ne fa valere sicuramente la pena. Partiamo domani, subito dopo la fine della scuola, con i gonfiabili che riempiranno la piazza: ci saranno il camaleonte, un safari park, la piscina di palline e un gioco di abilità: quattro gonfiabili per accontentare tutte le età, fino ai 12 anni. I giochi saranno fruibili dalle 16,30 alle 20,30. Poi ci sarà della musica e il truccabimbi".

Sabato 13 ci sarà invece lo spettacolo “Bimbo Bell“, che gira l’Italia da alcuni anni, con un coinvolgente intrattenimento e musica. Il 27 giugno infine uno spettacolo diverso: il Villaggio delle fiabe, in cui vari personaggi di favole diverse interagiranno tra di loro, con acrobazie, sketch, equilibrismo e animazioni in tutta la piazza. Tutti e tre gli eventi sono gratuiti.

Giovanni Volponi