Bambini perseguitati dalle zanzare : "Asili nido e materne, un’invasione"

Preoccupati della Dengue, qualcuno in città ha sottostimato, forse, l’aggressività delle zanzare comuni. Tanto è vero che la disinfestazione in 32 scuole, tra nidi e infanzia di Pesaro, Aspes l’ha programmata tra ieri e oggi, quando la didattica è ricominiciata, in molte strutture dal 10 settembre. Il risultato? Le troppe punture d’insetto collezionate dai bimbetti sul volto, sulle gambe e nel resto del corpo hanno scatenato la rabbia dei genitori: "L’eccessiva presenza di zanzare è patita in tutta la città. Ma fare una disinfestazione mirata, in prossimità almeno delle scuole dove i bambini stanno tante ore, non sarebbe stata una buona idea?". E’ stata la domanda ispirata dal senso comune, rimbalzata tra chat e profili social.

Se una mamma si è lamentata scrivendo al Comune, un’altra è arrivata a pubblicare sul profilo facebook "mamme di Pesaro" la fronte della propria figlia, aggiungendo un commento lapidario che riportiamo di seguito: "Queste le condizioni di mia figlia: divorata dalle zanzare, dopo esser tornata dalla scuola dell’infanzia. È possibile mandare i bambini a scuola in queste condizioni?" ha chiesto nel suo post la signora. I commenti immediati sono stati di piena solidarietà: "E’ necessario fare periodicamente i trattamenti anti-zanzare – ha detto un commentatore –. È inutile che il Comune si vanti tanto per l`educazione all’aria aperta e poi i nostri figli siano mangiati dalle zanzare. È inammissibile. I giardini necessitano di manutenzione: dal taglio erba, alla disinfestazione ecc ecc...". Un altro ha consigliato di segnalare a chi di competenza tramite pec. "In quale scuola? – ha chiesto un’altra signora – sono sconvolta . Segnalare subito".

Infine c’è chi ha ribadito: "Concordo. Le scuole sono invase dalle zanzare, inaccettabile". La mamma che ha postato la foto della figlia con la fronte costellata di pomfi cita il caso di Loreto: "Visto anche il recente episodio di Dengue non sarebbe il caso di fare disinfestazioni almeno nei luoghi frequentati da bambini?". Per la cronaca il caso di Dengue richiamato dal genitore è stato tracciato dalle autorità sanitarie il 7 settembre poiché una pesarese, di rientro da un viaggio fuori dall’Europa, è risultata positiva al virus trasmesso dalla zanzara tigre. A seguito dell’allerta Ast l’amministrazione comunale ha ordinato ad Aspes un trattamento straordinario "adulticida e larvicida" nel raggio di 200 metri dalla localizzazione del caso. "Io che abito a Loreto posso dire che è stato un intervento estremamente efficace – ha detto una mamma con il figlioletto puntellato di protuberanze perché va a scuola in un altro quartiere –: si tratta di operazioni che andrebbero fatte a tappeto. A Loreto per giorni non è volata una zanzara che fosse una". Di conseguenza l’appello all’operazione "adulticida" s’è diffuso in un battibaleno. Solo al Carlino sono arrivate segnalazioni da genitori con i figli iscritti alla materna "Dire, Fare, Giocare" a Santa Veneranda; al nido Mondogaio di via Martini; alla materna La Grande Quercia di via Leoncavallo; all’Ambarabà di via San Marino.

Una nonna ha voluto sottolineare che "il problema non è solo nei cortili delle scuole – ha detto la nostra lettrice –. Ho i miei genitori ospiti della residenza per anziani di via Napoli: ebbene, non è il caso di farli stare all’aperto perché la presenza di zanzare rende l’esterno invivibile. Con questo caldo la disinfestazione va fatta in tutta Pesaro". Abbiamo chiesto a Luca Pieri, presidente di Aspes, rispetto al problema denunciato dai cittadini: "La programmazione è stata concordata con gli uffici dei servizi educativi del Comune – ha spiegato Pieri –. La disinfestazione avverrà nelle prossime 48 ore in 32 scuole. Il fenomeno c’è in tutta la città. Io stesso per dieci minuti di telefonata in giardino sono stato assediato". La buona notizia: “l’adulticidio“ delle zanzare provoca un sollievo immediato: spariscono come d’incanto.

Solidea Vitali Rosati