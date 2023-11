Bambini protagonisti della città. In 600 alla Rocca Malatestiana

Oltre 600 bambini ieri mattina alla Rocca Malatestiana per celebrare insieme la Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza con una serie di iniziative messe in campo dal Comune di Fano con Unicef, Ast, Avis Fano, Memo, Cremi, l’Africa chiama, Csi Fano, Sportfly, Ashrè, Fano scherma. "Diritti… per stare bene insieme" aveva come focus il lavoro portato avanti con i ragazzi sul diritto alla salute e al benessere e sul desiderio di stare insieme condividendo la vita della comunità. I 600 lo hanno fatto cantando e ballando insieme al sindaco e agli esponenti della giunta. Poi nelle varie stanze della Rocca sono stati esposti gli allestimenti artistici sul tema della salute e del benessere realizzati dai bambini; il progetto Passeggi elaborato dal Consiglio dei bambini e il progetto per l’area Rocca elaborato da studenti del Liceo scientifico Torelli, a testimoniare l’importanza della partecipazione dei ragazzi per il miglioramento degli spazi urbani della città.