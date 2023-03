Bambini senza un pediatra, sono 400 a Pesaro. "Ma i posti ci sono"

Medici in pensione Quattrocento bimbi senza un pediatra. "Ma i posti ci sono"

Pesaro, 2 marzo 2023 – Erano 900, ne sono rimasti 409. Sono i bimbi in cerca di un pediatra, ex pazienti del dottor Bruno Arcangeli, andato in pensione lo scorso anno e sostituito per qualche tempo dalla dottoressa Lisa Tonelli, prima che la stessa ottenesse il tempo indeterminato a Fano. "Ad oggi – fa il punto la direttrice del Distretto di Pesaro, Elisabetta Esposto – abbiamo 15 pediatri a Pesaro, compresa la dottoressa Tonelli. Sul totale di 900 bambini, ne restano da sistemare 409: gli altri hanno già fatto la loro scelta". Non sono pochi, 409 bambini, considerando che sul sito dell’Ast 1, quasi tutti i pediatri che ricevono a Pesaro risultano già pieni, come si evince dalla bandierina rossa accanto ai nomi. "Bisogna però considerare un altro dato – spiega Esposto –: su 409 bambini, più della metà ha un’età tra i 6 e i 14 anni. E’ l’età in cui, volendo, è possibile scegliere anche un medico di famiglia, non necessariamente un pediatra. E’ una scelta che fanno spesso le famiglie nelle aree interne, dove si sente di più la carenza di pediatri". Ad oggi i posti disponibili "sono 578 – spiega Esposto – e la scelta è...