Bambino colpito da sasso al viso Lo hanno lanciato ragazzini in bici

Un bambino di dieci anni è stato colpito alla testa da un sasso mentre giocava ai lati della spiaggia. A lanciarlo sono stati dei ragazzini poi fuggiti via in bicicletta. E’ successo ieri pomeriggio in viale Trieste alle 15.30 circa. Il bambino è stato soccorso dal padre che ha cercato di tamponare il sangue. Per fortuna, il sasso ha colpito di striscio la tempia del bambino, il quale si è ripreso in fretta dopo il dolore e lo choc. Dice il padre, Antonio Autiero, che fa parte dello staff del presidente della Vis Pesaro: "Ho visto mio figlio che sanguinava alla tempia e non ci ho visto più. L’ho medicato e per fortuna la cosa si è risolta così. Non è stato necessario farlo visitare al pronto soccorso ed è tornato a giocare con gli amici. Ma sicuramente abbiamo preso una bella paura. Lanciare un sasso contro dei bambini che giocano in un campetto di basket poco lontano dai bagni Spinaci dove ci trovavamo noi è fuori da ogni immaginazione. Non ho chiamato la polizia perché le conseguenze, per fortuna, sono state modeste. Ma non è possibile essere così irresponsabili e mettere in pericolo la vita addirittura dei bambini per gesti così pericolosi".

Trovare un sasso a terra e lanciarlo su un gruppetto di bambini che gioca non è certo una bravata ma è un atto criminale che solo il caso ne ha attenuato le conseguenze.