Pesaro, bambino coraggio di 12 anni salva anziana caduta dalle scale

Gianmaria Pazzaglia, il bimbo coraggio che ha salvato un'anziana

Macerata Feltria (Pesaro), 20 febbraio 2023 – Dodicenne soccorre un’anziana e le salva la vita. È successo sabato pomeriggio attorno alle ore 14,15 a Macerata Feltria, piccolo paese dell’entroterra pesarese. Il ragazzino Gianmaria Pazzaglia mentre percorreva a piedi la strada che lo portava al campo sportivo ha udito delle grida provenienti dalla tromba delle scale di un palazzo dove abitava un suo coetaneo. Il ragazzino si è subito preoccupato e scendendo le scale che portano al seminterrato, ha trovato un’anziana signora a terra in un bagno di sangue che chiedeva aiuto.

Vedendo la signora (che non conosceva) in quello stato, d’istinto, senza farsi prendere dal panico, ha chiamato il 118, dando ai soccorritori le giuste indicazioni necessarie a far arrivare i medici e rimanendo accanto alla signora fino al loro arrivo, tenendole la mano e cercando di parlarle e di rasserenarla per quello che era possibile. L’anziana signora G.S., ultraottantenne che vive da sola, nel precipitare dalle scale aveva sbattuto la testa e presentava delle ferite. I soccorritori del 118 accorsi sul posto l’hanno caricata nell’ambulanza e ricoverata all’Ospedale di Urbino per le cure e gli accertamenti del caso. E’ giudicata non in pericolo di vita. Il dodicenne che si è reso protagonista del bel gesto di altruismo nonostante la sua giovanissima età, come tanti suoi coetanei ama il gioco del calcio, è figlio (unico) di Giorgia e Matteo, il padre è un allenatore di calcio e allena gli Esordienti del Sassocorvaro.

Una bella storia di solidarietà e altruismo, questa, che nella sua drammaticità dimostra come in un mondo ricco troppo spesso di episodi negativi, c’è anche chi pur ancora in età adolescenziale corre a soccorrere il prossimo senza tentennamenti o indugi. Ora Gianmaria aspetta che la signora, una volta guarita, torni a casa e sarà uno dei primi ad andare a trovarla.