Bambino in bici, auto lo colpisce Portato al Salesi

Un bambino di 11 anni è rimasto ferito ieri alle 14.20 in un incidente stradale a Soria. Le sue condizioni non sono gravi ma per sicurezza è stato portato all’ospedale Salesi di Ancona con l’eliambulanza. Da quanto si è appreso, il bambino stava percorrendo in bicicletta via Donzelli, provenendo dalla chiesa. Arrivato all’incrocio con via Agostini (foto d’archivio) si è urtato con una vettura che percorreva la strada avendo la precedenza. Il piccolo è stato sbalzato a terra e potrebbe aver battuto violentemente la testa. Subito soccorso dai sanitari del 118, è apparso subito cosciente seppur dolorante. Essendo un bambino, è stato deciso di far arrivare l’eliambulanza perché c’è stato uno scontro. Il minore comunque non ha battuto la testa contro il parabrezza della vettura ma ha riportato contusioni nel cadere a terra. Impaurito il conducente della vettura che non ha fatto in tempo a frenare vedendo la bici col bambino solo all’ultimo momento.

Sul posto, per i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della polizia locale a cui spetta il compito di stabilire la dinamica dei fatti. In quel punto, non sono pochi gli incidenti stradali proprio per la gran mole di traffico e la scarsa visibilità agli incroci