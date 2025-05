Bambino scomparso, sospese le ricerche nel Pesarese

Pesaro, 16 maggio 2025 – Sospese, da questa mattina, le ricerche di un bambino di circa 10 anni che nel tardo pomeriggio di ieri era stato visto oltrepassare il cancello del Ponte Vecchio di Vallefoglia. Un’anziana residente aveva segnalato di averlo visto e di aver sentito un urlo terrorizzato, poi più nulla. Le ricerche del ragazzino che sembrava scomparso nel nulla hanno tenuto con il fiato sospeso, per tutta la notte, soccorritori, forze dell’ordine e residenti. Ma fino a questa mattina non risultava alcuna denuncia di persona scomparsa e quindi è stata disposta la sospensione delle ricerche.

Dal tardo pomeriggio di ieri si erano sollevati in volo due elicotteri e si erano mobilitati varie unità dei vigili del fuoco, sommozzatori, soccorso alpino, ambulanze del 118, carabinieri della stazione di Montecchio e di supporto anche la squadra mobile della polizia. Si cercava un ragazzino di un’età compresa dai 9 ai 14 anni. Dopo le 22 di ieri sera si era sollevato in volo anche un drone per scandagliare la zona. Le ricerche si sono protratte anche durante la notte. L’allarme è scattato a seguito della segnalazione di una residente che, dalla finestra della sua casa che si trova a pochi metri dal ponte, ha riferito di aver visto un ragazzino di circa 10 anni oltrepassare il cancello, di aver sentito un urlo e poi di non averlo più visto.

“Ero affacciata alla finestra di casa mia – raccontava la donna che ha presentato la segnalazione e che abita a pochi metri dal cancello da cui si accede al Ponte Vecchio -. Ho visto questo ragazzino mentre scioglieva il filo, una spranghina di ferro sottile, che tiene chiuso il cancello e poi lo ha oltrepassato. Ho pensato di tirargli un urlo ma poi ho avuto paura di spaventarlo e che potesse cadere di sotto. L’ho seguito con lo sguardo finché ho potuto ma poi l’ho perso di vista. E poi ho sentito un urlo molto forte che mi ha allarmato. Mio sono diretta verso la porta per vedere cosa fosse successo ma quel ragazzino non l’ho più visto”.