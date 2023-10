Bambino scrive al sindaco: "Ho paura in quella strada". E Ricci ci mette una barriera

La sicurezza di via Paganini è veramente una priorità nella testa dei cittadini, a prescindere dall’età. Giacomo, residente di Villa San Martino, a dieci anni, ha sentito l’esigenza di testimoniare le proprie preoccupazioni, protocollando una lettera al sindaco Ricci di cui riportiamo il testo integrale. "Caro sindaco, mi chiamo Giacomo, ho 10 anni e abito a Villa San Martino. Ha presente la curva in via Paganini che dalla Di.Ba va al campo di Villa? Ecco, io lì ho sempre paura". Parola, quest’ultima che il giovanissimo cittadino ha scritto in stampatello e punto esclamativo, a differenza del testo scritto tutto in corsivo su fogli di quaderno a righe di quinta elementare.

La lettera continua spiegando le ragioni di questa paura. "Perché – scrive Giacomo – le macchine, curvando, tendono a stringere e invadono la corsia dove passano le bici e la gente a piedi". Da qui la richiesta accorata, rivolta al sindaco Matteo Ricci: "Può, per favore mettere quei blocchi di plastica, bianchi e rossi, e dire alla gente di rispettare la segnaletica? Spero di essermi spiegato e che Lei riesca a togliere la mia paura. Cordiali saluti, Giacomo". La risposta del sindaco è arrivata prima con i fatti e poi con la replica, affidata ad un post di ieri su facebook. "Qualche giorno fa – ha scritto Matteo Ricci – ho ricevuto questa lettera del piccolo Giacomo. Mi chiedeva di posizionare dei new jersey di plastica per rendere più sicuro un tratto della ciclabile di via Paganini, Quartiere 10. Chiesto, fatto. Oggi, (ieri per chi legge) i tecnici del Centro Operativo hanno soddisfatto la sua richiesta, sistemando una barriera biancorossa lungo la strada. E’ un intervento temporaneo in attesa di renderlo definitivo. Voglio approfittare di questa segnalazione anche per fare un appello agli automobilisti: rispettate sempre la segnaletica e soprattutto i limiti di velocità – ha concluso Ricci –. Grazie Giacomo e grazie a tutti i bambini che, come te, ci ricordano di pensare e progettare le città guardandole con i loro occhi". Città a misura di bambino sono certamente più sicure: è un dato assodato dagli urbanisti. Il piccolo Giacomo con la sua segnalazione ha destato l’attenzione di 603 persone che sotto il post del sindaco hanno lasciato il proprio pollice alzato e profuso cuori. I commenti? 47 tra cui quello di un residente di Trebbiantico. "Bravo Matteo, ben fatto. Anche Trebbiantico ha bisogno di migliorare la sicurezza dei bambini: servirebbero un marciapiede o dei dossi rallentatori... le auto sfrecciano anche ai 60-70. Non solo i bambini ma anche i genitori hanno paura". Il commento più sarcastico? "Doveva farvelo notare il bambino..."

Solidea Vitali Rosati