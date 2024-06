Bambino si incastra nella macchinina dei giochi a Fanocenter

Paura per un bimbo di cinque anni, rimasto incastrato in una macchinina a gettoni, ieri nel tardo pomeriggio, all’interno della galleria di Fanocenter, e liberato dai vigili del fuoco. Il piccolo, accompagnato dai genitori, non voleva rinunciare all’emozione del gioco prima di fare ritorno a casa. Così si è seduto nella macchinina, che ha fatto per alcuni minuti il consueto movimento che simula una corsa. Ma nel momento di scendere, forse per un cattivo funzionamento del gioco, è rimasto bloccato all’interno. Il bimbo, tra le lacrime, cercava di farsi aiutare da papà e mamma, che però non riuscivano a liberarlo in nessun modo. Così sono stati allertati i vigili del fuoco del locale distaccamento. Sul posto anche la polizia locale. Apprensione nelle concitate fasi del soccorso, a cui hanno assistito in tanti. I pompieri, usando tutte le precauzioni del caso, sono riusciti in poco tempo a liberare il bimbo, riconsegnandolo tra le braccia della mamma. In un primo momento è stata allertata anche un’ambulanza del 118, ma le condizioni del bambino apparivano normali e quindi l’allarme è rientrato. Ma mentre la famigliola faceva ritorno a casa, il figlioletto avrebbe accusato del dolori nella zona compressa dal volante della macchinina. Così è stato portato dai genitori al pronto soccorso del Santa Croce per tutti gli accertamenti e le cure del caso.

Marco D’Errico