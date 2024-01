Banca di Pesaro a sostegno della lotta contro l’infarto

Insieme da vent’anni, Banca di Pesaro e Fondazione Lotta contro l’Infarto proseguono la collaborazione anche per 2024 grazie al rinnovato impegno del Consiglio d’amministrazione della Banca cittadina, del suo presidente Massimo Tonucci e del suo direttore generale Paolo Benedetti. Sarà perciò possibile continuare ad effettuare lo screening per i controlli di prevenzione delle malattie cardiovascolari al Centro di Prevenzione di via Petrarca 18/a della Fondazione del professor Ernesto Sgarbi che nel 2023 hanno riguardato 968 cittadini richiedenti. Dal 2006 ad oggi i controlli effettuati nella nostra provincia ammontano a 24.436. "Il nostro – dice il presidente Tonucci – è un impegno che tiene conto delle esigenze reali del territorio e si traduce in progetti ed azioni sociali fortemente ancorate alla comunità. E’ una nostra attitudine che privilegia la destinazione dei nostri contributi a realtà che operano come la Fondazione contro l’Infarto". Secondo il direttore generale Benedetti "per l’istituto il rapporto con la Fondazione è motivo di orgoglio e riconfermiamo la nostra vicinanza attraverso diversi progetti, dal sostegno agli incontri di sensibilizzazione con le scuole superiori, all’acquisto di macchinari e ora il rinnovo del contributo per il 2024, che garantisce continuità degli ambulatori del Centro di prevenzione".

Nella foto, il prof Sgarbi, il vicepresidente Luigi Lilliu fra Benedetti e Tonucci.