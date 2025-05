Banca di Pesaro, i numeri del 2024. L’utile netto sale del 7,6 per cento

L’intero cda della Banca di Pesaro Credito Cooperativo, schierato in squadra, trasmette la sensazione di una "buona stagione" portata a termine: il bilancio del 2024 presentato all’assemblea dei soci nell’Auditorium Scavolini conferma la solidità dell’istituto, con miglioramenti di tutti i principali indicatori rispetto al 2023. A sigillare l’evento, è arrivato anche il messaggio del presidente del Gruppo Bancario Iccrea, l’ingegnere Giuseppe Maino.

Per "la squadra" della Banca di Pesaro canestri e gol del 2024 sono i numeri che non mentono: margine di interesse a 19,687 milioni di euro (+14,5%), frutto di gestione dinamica degli impieghi e contesto favorevole dei tassi; commissioni nette di 6,401 milioni (+8,3%), a conferma della fiducia nella sua consulenza e offerta di servizi a valore aggiunto; margine di intermediazione di 26,735 milioni (+14,9%), testimonianza della capacità di generare valore in modo strutturale. L’utile netto è di 10,557 milioni, in crescita rispetto ai 9,815 milioni (+7,6%), mantenendo indici di solvibilità ben oltre i requisiti regolamentari.

Anche i costi operativi, pari a 13,292 milioni, sono in aumento, principalmente per innovazione e personale le cui spese passano da 6,732 a 7,306 milioni di euro, per rafforzare struttura e qualità dei servizi.

"Guardiamo con fiducia al futuro – ha dichiarato il presidente Massimo Tonucci –. Affronteremo le sfide future con lo spirito di cooperazione che ci contraddistingue. Ci siamo confermati banca di prossimità, promuovendo una finanza sana, mutualistica, a sostegno dell’economia locale ed essendo attori attivi della vita sociale, culturale e sportiva di Pesaro e comuni limitrofi, anche per Pesaro Capitale italiana della cultura 2024".

Il direttore Paolo Benedetti ha aggiunto: "Il nostro sviluppo è stato rafforzato dall’appartenenza al Gruppo Iccrea, il primo gruppo bancario italiano a capitale interamente nazionale e cooperativo, per noi punto di riferimento. Il principale motore della nostra azione rimane la comunità di persone che ogni giorno anima la nostra Banca. Nel 2024 abbiamo investito con decisione su formazione tecnica e relazionale per tutto il personale, sviluppo delle competenze digitali, progetti di crescita professionale con iniziative per migliorare clima interno e senso di appartenenza".

