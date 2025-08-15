Banca d’Italia, ci siamo. Tre imprenditori avanzano l’offerta. E per ora sono gli unici

Tre imprenditori, assistiti dallo studio di un noto commercialista ed anche da un architetto di lungo corso che non è la prima volta che mette mano sulla sede della Banca d’Italia di via Rossini, hanno deciso di giocare questa grande partita immobiliare: rigenerare lo storico immobile nel cuore della città, di raccordo tra piazza del Popolo e il mare. La loro manifestazione d’interesse è stata depositata a Roma. Ma se è l’unica, questo lo si saprà solo nei prossimi giorni perché la sede di Ancona in queste procedure immobiliari viene by-passata. "E’ una sfida più che una speculazione perché ci vorranno anni per ammortizzare l’operazione, ma è una operazione di rammendo del centro storico che ci piacerebbe portare a termine. I nomi? Non si possono fare perché c’è il vincolo di riservatezza comunque sono tre solidi imprenditori della città", dice il commercialista che ha portato a termine l’operazione.

Questa è la prima manifestazione d’interesse di una certa consistenza che arriva per l’ex sede di Bankitalia che è ormai chiusa da dieci anni. Un edificio di 3.300 metri quadrati di cui circa 1200 metri sono di residenziale. La Banca d’Italia ha fatto il bando di vendita per 2 milioni e 600mila euro ed i termini per la presentazione della domande scadeva il 13 di agosto. Adesso, stando alle procedure, Roma vaglierà le proposte che sono arrivate e quindi stabilirà se la cordata (o le cordate), possono passare alla fase successiva, con relativo versamento di 260mila euro, e quindi arrivare alla cessione dell’edificio.

Due le trattative di una certa consistenza che si erano aperte su questo immobile: una da parte della Provincia, ma poi il presidente Giuseppe Paolini ha dovuto fare marcia indietro; un’altra era stata avviata dai Monopoli di Stato – ora ospitati in via Cecchi – ma poi anche questa finita nel nulla per il cambio di guardia, e quindi di strategie, ai vertici romani.

Nel tempo si sono cimentati in diversi sulla filiale pesarese delle Banca d’Italia. L’uovo di colombo di questa operazione? "Mantenere il grande salone centrale al piano terra ad uso pubblico e cioè sfruttarlo per le sue caratteristiche", dice l’architetto. E cioè niente ruspe e niente rivoluzioni degli spazi interni, niente macerie "anche perché la struttura muraria è molto solida". E su questo punto conferme arrivano anche dal sindaco Andrea Biancani che afferma "io nel mio ufficio non ho incontrato nessuno per Banca d’Italia e nessuno è mai venuto a chiedere eventuali cambi di destinazione d’uso". Gli appartamenti in totale sono 4 due dei quali molto grandi, un locale uso dopolavoro (una piccola palestra, ndr) e quindi 4 soffitte che potrebbe essere sfruttate all’interna di una rivisitazione degli appartamenti. I sotterranei hanno una dotazione di circa una decina di posti auto perché il resto sono tutte stanze blindate, i caveau dove veniva custodito il denaro e vi si accede, così come per gli appartamenti, attraverso le entrate di via Marsala.

La struttura, che è dei primi anni Sessanta, venne pensata con larga capacità di spesa (molto uso dei marmi come decorazione interna ed esterna), ed è anche dotata di un piazzale di accesso agli uffici che è proprio di fronte al cinema Astra.

m.g.