Banca d’Italia venduta. Prezzo totale: 4 milioni. Cordata pesarese battuta. Vince impresa laziale

E’ stata venduta all’asta la ex sede della Banca d’Italia in via Rossini. C’è stata una corsa al rialzo – quattro le società partecipanti – per cui il prezzo stabilito dall’istituto centrale è salito da 2 milioni e 600 mila euro a 3 milioni e 600 mila euro. Sopra questa cifra bisogna aggiungere circa 400mila euro di spese di registro per cui si arriva a circa 4 milioni di euro. Una sola cordata di Pesaro: dietro a due professionisti, tre imprenditori locali. Per il resto un fondo immobiliare, quindi una impresa di costruzioni Sartori di Cattolica e per finire un’altra impresa di costruzioni di Viterbo. Ed è stata proprio quest’ultima ad aggiudicarsi questo immobile che è una cerniera tra il centro storico e la zona mare.

L’asta si è svolta giovedì scorso nella sede della Banca d’Italia di Roma alla presenza di sei alti funzionari dell’istituto di credito nazionale. Si è chiusa così una partita che andava avanti da poco meno di 8 anni. Varie le manifestazioni d’interesse nel corso del tempo. Fra queste, oltre all’ultimo tentativo e cioè quello della Provincia, si erano fatti sotto oltre alla famiglia Ratti, anche una importante azienda di livello nazionale nel settore della distribuzione per ricavarci un piccolo supermercato rionale ed anche i Monopoli di Stato che volevano lasciare lo stabile di via Cecchi. Ipotesi questa tramontata dopo il cambio di guardia alla direzione generale di Roma. Subito dopo la chiusura della filiale si era anche parlato di un altro colosso della distribuzione nell’ambito dell’abbigliamento come la catena spagnola "Zara".

Tutto chiuso e da domani lo stabile riprende a vivere? Questo no, perché Banca d’Italia prima di rogitare l’immobile si è presa sei mesi di tempo per vagliare a fondo tutte le procedure anche se non ci dovrebbero essere particolari problemi perché la selezione era stata già fatta in fase di accoglimento delle manifestazioni d’interesse. Per capirsi: trasparenza in tutti i sensi delle imprese interessate.

Le domande che si stanno ponendo ora i tecnici, sono queste: vista la cifra molto superiore alla basa d’asta è possibile che l’impresa di Viterbo abbia già un acquirente o comunque abbia ‘sistemato’ il piano terra ed il primo ed il secondo piano che hanno come destinazione d’uso direzionale e uffici. Il tutto per 2100 metri quadrati, perché poi ci sono altri 1300 metri che sono invece residenziali e cioè appartamenti ed altri locali vari. Sopra queste metrature ci sono 4 soffitte e quindi l’interrato che ha un nucleo centrale fatto dalla camera blindata e tutto il resto dello spazio, adattandolo, può essere utilizzato come garage. Possibile che nelle prossime settimane qualcuno dell’impresa di Viterbo andrà a bussare alla porta del sindaco Andrea Biancani: "Da me – dice il primo cittadino – non si è mai fatto vivo nessuno, ma sicuramente come amministrazione vogliamo sapere quale sarà la destinazione dell’immobile".

La sede della Banca d’Italia non è tutelata dalla Soprintendenza per cui si può anche abbattere e ricostruire ex novo, tenendo conto però che venne realizzata facendo anche largo uso di marmi, sia interni che nelle facciate, esterne, e solo i graniti valgono come un bell’ appartamento.

