Banca Marche, tutti prosciolti Brusciotti, Ambrosini e il cda

Prosciolti i vertici di Banca Marche e di Medioleasing in sella nel 2009 per una vicenda di finanziamenti da 26 milioni al Civita Park di Macerata. Tredici persone erano accusate di bancarotta fraudolenta. Erano indagati tra gli altri Massimo Bianconi, direttore generale, Bruno Brusciotti di Pesaro, membro del cda e Michele Ambrosini, di Urbino, presidente del cda ed altri membri. A dicembre del 2009 Medioleasing, controllata da Banca Marche, aveva stipulato con Civita Park una vendita con locazione finanziaria: un terreno veniva venduto da Civita Park a Medioleasing per 30 milioni, con il patto che oltre 26 milioni sarebbero serviti a saldare il debito con Banca Marche. All’epoca la società era lontanissima dal fallimento, e l’operazione era del tutto praticabile. Lo stesso pm in sede di udienza preliminare ha chiesto il proscioglimento per i bancari "perché il fatto non sussiste". Andranno a processo i vertici di Civita park.