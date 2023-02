Bancarelle, antiquariato, musei aperti e Carnevale Oggi la Stradomenica ha deciso di esagerare

Torna, come ogni terza domenica del mese, il tradizionale mercato cittadino. Le bancarelle degli ambulanti coloreranno, dalle 8 alle 13 piazzale Carducci e le vie limitrofe. In via Rossini e piazza del Popolo, torna il Mercato dell’antiquariato: dai libri alle monete, dagli arredamenti agli attrezzi, dagli accessori all’oggettistica, oltre cento banchi di curiosità e valore per chi apprezza l’antiquariato, il modernariato, il vintage e il collezionismo. Ingresso libero. Nel pomeriggio le bancerelle lasceranno spazio alla 66^ edizione del Carnevale dei Ragazzi di Pesaro, organizzata dall’Arcidiocesi con la collaborazione del Comune di Pesaro, che avrà inizio alle 15.30 da piazzale Carducci. Saranno 10 le allegorie e oltre 400 i figuranti che sfileranno compiendo due volte il percorso che terminerà in piazzale Carducci, intorno alle 17. Previsto anche il discorso di Rabachèn. Si possono visitare: Palazzo Mosca – Musei (10-1315:30-18:30); Museo nazionale Rossini (10-1315-18); Casa Rossini (10-1315:30-18:30); Museo Archeologico Oliveriano (15:30-18:30); Area Archeologica di via dell’Abbondanza (10:30-12:3015:30-17:30); Museo della bicicletta (10-1316-19); Museo della marineria Washington Patrignani (9-12:30); Museo Diocesano (9:30-12:3016-19); Museo Officine Benelli (visita guidata ore 16); Casa museo Giovanni Gentiletti (10-1315:30-19:30); Biblioteca San Giovanni (15-19).

l. d.