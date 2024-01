Bancarelle, cosa accadrà nel 2026: "Aumenteremo le attività. Vogliamo farne tornare tante"

Assessora alle Attività economiche Francesca Frenquellucci, venerdì si trasloca: gli ambulanti lo sanno, ma voi avete avvertito la clientela?

"Stiamo preparando – risponde l’assessora – la cartellonistica, in queste ore, per informare. Metteremo un cartello nel mercato attuale, poi un altro in via Gavardini, sia dalla parte di largo Mamiani che quella di via Rossini. Stamattina mi sono occupata delle ultime cose. Rimaniamo in linea con quanto ci ha chiesto per l’arredo urbano la Sovrintendenza, colore bordò per gli ombrelloni, come in piazzale Matteotti".

Quindi a breve l’inaugurazione?

"La faremo quando tutti gli ambulanti sono pronti, spero entro questo mese, se ci sono tutti"

Cosa nascerà nel frattempo in via Branca?

"A piano terra la destinazione è a uso commerciale, la nostra idea è quella di ampliare il mercato, quando si risposterà, di nuovo, da via Gavardini a lì".

Quindi, il mercato delle erbe non sparirà...

"No, certo, vogliamo farlo continuare, per questo il Comune ci ha investito. La prospettiva naturalmente è dargli una impronta innovativa, con nuove rivendite, magari mettendoci anche un banco del pesce. Ultimamente si era impoverito... E anche se sono rimasti in pochi, ben vengano anche altre attività. Ora era importante dare continuità, poi si vedrà al termine dei lavori"

Fine lavori marzo 2026, ce la faranno?

"Magari, sarebbe una bella cosa, ma non mi piace promettere e non mantenere, magari di anni ce ne vorranno tre..."

Quell’area in passato, nonostante il degrado, ha ospitato anche concerti, e altre attività di arte, resterà questa vocazione?

"Magarì sì, ad esempio penso a mercato degli hobbisti, che tempo fa aveva funzionato alla grande".

L’area di via Gavardini però è molto più piccola di quella che gli ambulanti lasciano...

"Sì, però anche loro sono diminuiti. E poi quello che è nuovo spaventa sempre".

