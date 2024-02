Bancarelle, l’assessore in azione

Chi fa da sé, fa per tre. Per informare i cittadini che dal prossimo martedì, 20 febbraio, i banchi di alimentari non saranno più in piazzale Bachelet, ma approderanno nel parcheggio di San Decenzio, l’assessore Frenquellucci (foto) si è mobilitata personalmente. Agli ambulanti aveva promesso un’adeguata pubblicità riguardo al trasferimento: ai propri uffici aveva chiesto manifesti alti un metro che non sono arrivati. Con senso pratico, l’assessore ha chiesto di stampare allora molti volantini che personalmente ha distribuito agli ambulanti perché potessero avvisare, ognuno, la propria clientela. "Comprendo il timore della novità – ha detto –, ma sono convinta che lo spostamento porterà più lavoro: i cittadini mi hanno detto di apprezzare la ricollocazione".