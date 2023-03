Bancarelle patrimonio della città

Segue dalla Prima

Qualcuno di loro, dice Davide Ippaso di Confesercenti, che li assiste in questa trattativa, "aveva le lacrime agli occhi, all’idea che la quota dell’occupazione del suolo pubblico che paga potrebbe passare, a seconda della nuova sistemazione che toccherà, da qualche centinaio di euro all’anno di adesso a qualche migliaio". "Questa operazione? In sintesi è: come liberare il San Domenico del mercato sulla nostra pelle", diceva invece arrabbiata una delle ambulanti giorni fa. L’assessora Frenquellucci si è ritrovata in mano la patata bollente, e ora deve gestirla. "Ma alla fine lei è disponibile. E’ chi ha fatto l’appalto – accusa Ippaso – che prima doveva pensare anche a trovare un posto per le bancarelle, e non lo ha fatto". Forse settembre è lontano, e quindi un compromesso, dopo tutte le proposte finora non accettate (Largo Mamiani, via Gavardini, davanti alla caserma, ecc...) si troverà. Di certo non è semplice, tantissime le voci e le esigenze da accordare. Ma qualcosa che esiste da circa 160 anni va tutelato. La Soprintendenza (e gli avvocati) meglio non chiamarli. Risolviamocela da soli.

Alessandro Mazzanti