Bancarotta Kgs, processo chiuso Condannati due ex amministratori

Due assoluzioni e due condanne ieri per la bancarotta fraudolenta da 20 milioni di euro legata al fallimento della Kgs. Ad esser riconosciuti colpevoli di aver fatto sparire soldi altrui sono stati Enrico Rossi (3 anni di reclusione, 370mila euro di risarcimento) e Giancarla Cicconi (due anni di reclusione, 4 milioni di euro di risarcimento) rispettivamente ultimo amministratore della Kgs e consigliera d’amministrazione mentre Giuliano Paolucci e la commercialista Elena Morici, presidente del collegio dei sindaci revisori, sono stati assolti perché il fatto non sussiste. Il pubblico ministero Marino Cerioni aveva chiesto per tutti condanne da tre a quattro anni di reclusione. Le difese di Morici, avvocati Lucio Monaco e Achille Marchionni e di Paolucci, avvocato Andrea Casula, sono riusciti a dimostrare l’estraneità dei loro assistiti dalle accuse di aver concorso a distrarre fondi avanzate dalla pubblica accusa.

Gli addebiti erano di vario tipo, in particolare nell’aver evitato di portare i libri contabili in tribunale quando l’azienda era già sotto scacco per i debiti. La procura aveva appurato che già dal 2015 la fiduciaria Tirrenia srl acquista per 20mila euro il 66 per cento delle quote di una partecipata di Kgs, la Lgf di Milano, per poi rivendere quelle quote 9 giorni dopo alla Kgs per 565mila euro. Un’attribuzione di valore che la procura ha ritenuto sproporzionata visto che la Lgf aveva all’attivo solo un terreno in zona Caprilino sottoposto ad un vincolo urbanistico strettissimo dove è permesso costruire solo case ad un piano dovendo salvaguardare la vista di villa Caprile. Una società che aveva debiti per lo stesso valore degli attivi. Quei soldi, secondo la procura, sono tornati nelle tasche di chi comprava come il patron Ceccarelli (udienza il 20 maggio per chiudere con un patteggiamento) e altri. Poi ad appesantire la situazione c’è stata la vicenda con Aipa, una società che riscuoteva tasse per conto di 80 Comuni. "Operazione deliberata nel 2015 quando Kgs – sostiene la procura – era già in grave dissesto con una perdita di esercizio pari a 15 milioni 569 mila euro e la stessa Aipa aveva debiti per 15 milioni di euro". Con questo accordo, sparivano dalle casse di Kgs altri 4 milioni di euro mai più ritrovati, allargando la voragine dei debiti. Ma il perché di quell’operazione, secondo il pm, stava nella facilità di riscuotere soldi per i Comuni e dunque di poter disporre di denaro fresco ogni mese, denaro che poteva essere dirottato dove si voleva. Per questo la procura ha avuto la piena convinzione di trovarsi di fronte ad un meccanismo utile a Kgs per svuotare le casse. La curatela fallimentare, destinataria dei risarcimenti danni, era tutelata dall’avvocato Francesco Coli.

ro.da.