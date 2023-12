Banchi, il caro nemico: "Pesaro, posto speciale"

La prima volta di Banchi contro la Vuelle: con quali sensazioni?

"CI sono realtà che restano tappe significative nella carriera di un allenatore perché non tutte le piazze hanno l’appeal e il fascino che possiedono città del basket come Pesaro, Bologna, Livorno, Trieste. Nel mio immaginario sono posti speciali. Ne è valsa la pena, professionalmente e umanamente venire a Pesaro".

E’ vero che, nonostante sia andato via, ha ancora una chat whatsapp coi dirigenti?

"Sì, l’ho aperta io e non c’è da essere gelosi. Era l’unico modo per beccarli tutti, raccontarci cazzate, farci gli auguri nelle feste comandate e congratularsi per le belle vittorie. Non nascondo che continuo a fare il tifo per la Vuelle, anche se stasera ovviamente non vale".

A Bologna sta facendo un lavoro straordinario, ma in estate molti pensavano che la Virtus non fosse all’altezza: qual è il segreto?

"Non ho fatto mica tutto io. Ci sono la mano della società e la visione di Scariolo nella costruzione di questa squadra. Le parole di Sergio sono state strumentalizzate, non credo abbia mai dubitato del valore di questo gruppo, magari intendeva che gli obiettivi di mercato non erano stati tutti raggiunti, ma questo è un altro discorso".

Quindi Banchi non si prende dei meriti?

"Ho solo modellato la mia visione sulla situazione che ho ereditato. Bisognava prima di tutto trovare nuove gerarchie, perché un clone di Teodosic non esiste".

Le mancava l’Eurolega?

"Molto. Erano sei anni che non vi partecipavo, è la piattaforma ideale in cui mettersi alla prova contro i migliori. Preparare una partita contro Obradovic è uno stimolo enorme".

In Europa la Segafredo brilla più che in campionato: come si spiega?

"Il calendario è spietato e quando hai il doppio turno settimanale in coppa è dura rigenerare le energie fisiche e mentali della squadra. La serie A italiana è tosta e capita di perdere a Brindisi o a Cremona".

Hackett sta bene dopo la distorsione?

"Daniel è un tipo coriaceo, a Belgrado ha stretto prima i denti e poi i lacci delle scarpe per rientrare. Va frenato, al contrario di altri giocatori che vanno spronati".

La Vuelle dall’esterno come si percepisce?

"Si nota che sta cercando ancora un’identità chiara e una continuità di rendimento, ma è capace di picchi importanti altrimenti non vai a vincere a Milano con quella autorevolezza o sbanchi Pistoia in una partita delicata. L’impatto di Cinciarini si è sentito e onestamente la sconfitta con Varese è stata rocambolesca, tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Se no staremmo a parlare di un altro umore e di un’altra classifica. Con Andrea hanno trovato il capo-giocatore ideale, la strada è ancora lunga per tutti e la pagnotta te la devi guadagnare fino all’ultima partita".

Elisabetta Ferri