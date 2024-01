Banchieri alla fine è soddisfatto: "Abbiamo fatto un’ottima gara. Risultato importante"

Altro pareggio della Vis. Questa volta contro Entella in trasferta. Questo il commento di mister Simone Banchieri a fine gara: "E’ un risultato importante, un risultato voluto, un risultato che è nato recuperando la partita. Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo creato anche nel primo tempo almeno tre occasioni e poi nel secondo tempo abbiamo credo dominato, abbiamo messo lì gli avversari finchè la palla non è entrata". Quale è stata la chiave per riacciuffare il match? "Essere rimasti sempre in partita, con i ragazzi che sono subentrati che come dico sempre sono stati bravissimi a interpretarla, il cambio di sistema di gioco ci ha aiutato, perché mettendo cinque attaccanti in campo siamo stati pericolosissimi". Sul cambio di modulo dice: "Durante gli allenamenti abbiamo provato. E’ importante l’equilibrio e poi è importante sapere che abbiamo giocatori che possono fare gol in ogni momento. Tutti. Tutta la squadra ha giocato bene, anche chi è entrato dopo. Questo è lo spirito della Vis e lo spirito dei nostri tifosi. Anche oggi abbiamo festeggiato insieme anche se è solo un pari, ma abbiamo festeggiato per come si è sviluppato, per quanto loro ci tengono, per quando vedono che tutti i ragazzi e tutti noi non molliamo mai. Questa è la cosa più importante". Poi il tecnico parla del gol di Karlsson: "Ha fatto gol Karlsson di nuovo. E’ stato bravo anche il portiere avversario, ma noi eravamo lì, era l’ennesima occasione, siamo stati bravi a spingerla dentro. Tutta la squadra ha ispirato la rete". b.t.