Banchieri l’aveva detto: "Visto che il gol l’ha fatto?"

"Un punto così è sempre guadagnato". Simone Banchieri non lascia troppo spazio al rammarico. La sua Vis è andata più vicina alla vittoria di quanto abbia fatto il Pineto, ma almeno torna a muovere la classifica. "Adesso siamo a 9 punti dal nostro obiettivo. Avanti così". Dopo aver trovato il vantaggio prima del riposo, è stato in avvio del secondo tempo che la squadra è sembrata sul punto di chiuderla. "Abbiamo avuto diverse occasioni, e la palla probabilmente era entrata su quel colpo di testa. Pazienza. Se non la butti dentro non vinci. E teniamo conto che c’è anche l’avversario: il Pineto come noi ha fatto una buona partita".

Perché Di Paola fuori? "Ci sta, con tanti impegni ravvicinati. E poi Valdifiori sta benissimo e ha fatto una gran partita. Così come gli altri. Nina l’ho tolto solo perché era ammonito". Al mister preme però sottolineare la prova di un paio di giocatori: "Peixoto ha fatto una grandissima prestazione. E il gol di Ciccio ci avvicina al nostro obiettivo. Ve l’avevo detto che sarebbe tornato a segnare. La sostituzione? Ha sentito contrarsi il muscolo, siamo stati costretti a cambiarlo. Speriamo non sia nulla di grave".

Quanto alla prova di squadra, "si è visto che siamo venuti qua per vincere, ci abbiamo provato fino alla fine. Era importante fare punti, avremmo voluto farli anche nelle partite precedenti. Quando non riesci a vincere devi avere l’umiltà e il sacrificio di portare a casa almeno il punto". Gli chiedono del Pineto. "Era già una buona squadra con Amaolo, giocava bene. Con il nuovo mister ha continuato un percorso di crescita". E per finire, una nota sul temperamento. "Ci abbiamo messo l’anima e lo spirito, quello che ci chiedono i nostri tifosi".

Alfonso Peixoto vive il suo giorno speciale: "Me lo aspettavo di giocare – dice il portoghese – dopo che durante la settimana avevamo provato certe situazioni. Penso di aver fatto una partita ok. Sono contento per la prestazione e per l’assist a Ciccio, e devo ringraziare Pucciarelli che mi ha messo una bella palla morbida. Sono meno contento per risultato. Questa squadra vuole sempre vincere. Gioco in una grande Vis, con giocatori fortissimi, dobbiamo lottare fino alla fine per la salvezza".

Mister Beni sull’altro fronte censura il primo tempo dei suoi, "agonisticamente regalato. Sapevamo che il Pesaro veniva qua a giocarsela alla morte. Noi non eravamo convinti caratterialmente". Meglio il Pineto della ripresa: "Noi non possiamo prescindere dal fatto di allargare il gioco. Ci siamo messi con un 4-2-3-1 così da poter avere gli uno contro uno sugli esterni. E’ quello che vogliamo noi. Non era facile nel secondo tempo entrare dentro la difesa della Vis e fare questo tipo di partita".