Banchieri non fa drammi: "Colpa di un episodio"

Sembrava un evento passato, l’invasione degli autogol. Tutto tranquillo, dalla gara con la Spal in poi. Ecco invece riaffiorare lo svarione clamoroso, quarto stagionale. E anche stavolta costa punti, oltretutto in uno scontro diretto e contro l’avversario più in crisi del lotto. "Abbiamo pagato a caro prezzo un episodio – analizza Simone Banchieri –, cose che normalmente non si vedono. Un infortunio. Dopo, non siamo riusciti a rimetterla a posto". Serve anche un po’ di autocritica, in situazioni come questa, perché non è stata la solita Vis: "Dovevamo essere più bravi tecnicamente, più brillanti, più equilibrati e compatti". Un po’ meglio le cose con l’ingresso di Mamona: "Sì, qualche occasione l’abbiamo avuta ma non siamo stati precisi. Io dico che è più facile giocare contro il Pescara che partite come questa. Non ricordo parate importanti del nostro portiere, mentre noi abbiamo fatto la partita. Ma merito a loro che hanno vinto".

Una sconfitta inattesa, una grossa delusione per i 200 al seguito, ma per il tecnico biancorosso finisce lì: "Il verdetto va accettato, non sempre si riesce ad essere performanti. Non ero su di giri dopo la gara col Pescara, non sono così giù adesso. Sono cose di calcio: col Pescara 7 tiri e 4 gol, oggi tante conclusioni e nessun gol. Anche le sconfitte fanno parte del percorso".

E’ così anche per Manuel Di Paola: "Oggi non siamo stati in grado di esprimere le nostre potenzialità – dice il capitano – . La gara è stata decisa da un episodio sfortunato. Fin lì non c’erano state grosse occasioni dalle due parti". Cosa non ha funzionato? "Non abbiamo avuto la forza di reagire, non siamo stati capaci di fare il nostro gioco. E alla lunga ci siamo innervositi". Ora sguardo avanti. "Da domani si torna a lavorare, cercando di non commettere più errori. Anche se avessimo fatto risultato qui, il nostro obiettivo non sarebbe cambiato".

Mister Filippi, al debutto casalingo, si gode la prima vittoria: "L’ho detto anche ad Arezzo dopo la sconfitta: questa è una squadra che ha valori tecnici. I ragazzi sono stati esemplari, soprattutto l’atteggiamento della settimana è stato promettente. Qui si tratta di andare all’interrogazione ed essere preparati. Abbiamo ribattuto colpo su colpo a una squadra forte e che temevamo molto. Lasciatemi dire che questo è un gruppo sano".

Infine elogi alla difesa, finalmente capace di non subire gol: "Torno a parlare dell’atteggiamento: si tratta di pensare che ogni palla la devo prendere io. Oggi ci siamo riusciti".