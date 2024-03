Banchieri non si dispera: "I ragazzi hanno dato tutto"

Seconda sconfitta di fila, peraltro senza fare gol. Punti persi che pesano, proprio quando la Vis sembrava sul punto di scappare via dalla zona pericolosa della classifica. Ma mister Banchieri non ha alcuna intenzione di fare drammi. "Ricordiamoci – dice – che Pucciarelli all’88’ su calcio d’angolo ha calciato al volo e la palla non so di quanto sia uscita. Qualche minuto prima Tonucci di testa ha impattato per fare gol. Prima ancora loro su una buona palla stavano rischiando l’autogol. Senza contare che abbiamo anche giocato con l’uomo in meno. Detto questo, i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, poi si possono sbagliare passaggi, scelte, situazioni, è chiaro che tutto è condizionato dal risultato finale". L’allenatore biancorosso sottolinea dunque il peso degli episodi:: "Probabilmente se fosse finita 0 a 0 avremmo tutti quanti un altro punto di vista. Il calcio va accettato nel risultato del campo e bisogna da domani mattina lavorare ancora di più".

Il pensiero torna alla larga vittoria sul Pescara, con il dubbio che quel risultato possa per assurdo avere avuto conseguenze negative. Ma è un’ipotesi che Banchieri scarta: "Una vittoria al massimo ti dà ancora più fiducia, dà ancora più convinzione nei propri mezzi. Nel calcio ben vengano quelle vittorie lì. Ora bisogna lavorare, non c’è un’altra strada. Chiaramente ci dispiace per queste due sconfitte, perché nessuno voleva che andasse così. Però quando le cose vanno così non mi piace neanche appigliarmi a fattori che non possiamo controllare e quindi accettiamo il verdetto del campo anche se non lo condividiamo". Ora si torna a giocare subito: "È un bene che si giochi presto, bisogna da domani mattina lavorare e come ho già detto lavorare ancora meglio, ancora di più. Fare le cose per bene, perché non c’è altra strada". E aggiunge: "Mancano ancora 10-12 punti al nostro obiettivo e bisogna ogni giorno cercare di perseguirlo con dedizione, passione, l’atteggiamento che hanno avuto i ragazzi fino al 95’. Fino all’ultimo i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano".

La scelta di Mamona dall’inizio? "È stata una buona scelta. Abbiamo avuto diverse occasioni. Purtroppo rimane nella nostra memoria l’ultimo minuto e mezzo. Però bisognerebbe guardare la partita dal primo minuto. Tutti hanno fatto una buona gara. Giocare l’ultimo quarto d’ora uno in meno non è stato semplice".

b.t.