Banchieri: "Per noi c’era un penalty solare"

"E’ mancato un rigore che mi sembrava solare, e non è la prima volta, così come non abbiamo concretizzato qualche preziosa occasione sottoporta". Mister Banchieri riassume così la partita di ieri. Il tecnico entra nei dettagli: "Abbiamo fatto una ottima gara. Meritavamo il pareggio, anche nel primo tempo con Zagnoni abbiamo avuto una bella occasione. Il Cesena ha la qualità di chi ha fatto un campionato da protagonista. Non so quante squadre abbiano giocato a viso aperto come noi con il Cesena, costringendolo nel secondo tempo nella sua metà campo. Hanno raddoppiato con una ripartenza. Tutti hanno visto come gioca il Cesena, questo per noi è un punto di partenza per arrivare al nostro obiettivo".

Banchieri quindi elogia l’atteggiamento dei suoi: "Mi è piaciuto molto dall’inizio alla fine, abbiamo sudato la maglia fino al ’97’, con coraggio, e ripeto, c’era un rigore solare per noi che poteva spostare gli equilibri della partita. Sappiamo che siamo sulla strada della salvezza. Siamo contenti della prestazione e ci dispiace per il risultato. Dobbiamo continuare così". Sulla scelta di lasciare in panchina Karlsson: "Lui sta facendo un campionato magnifico, bisogna distribuire le forze, è entrato bene in partita, così come ha fatto bene Nicastro. E’ stato bravissimo Valdifiori che ha dato equilibrio e geometrie e anche quella palla che a detta di tutti ha innescato un rigore solare. Ma bisogna accettare le decisioni degli arbitri". Banchieri ha già lo sguardo a Sassari: "Con questo atteggiamento ce la giochiamo a testa alta con tutti, con la qualità che abbiamo. Possiamo dire a testa alta che nessuna squadra ci ha messo sotto, compreso il Cesena che oggi ha dovuto sudare tanto per vincere la partita e avere episodi a favore. Abbiamo energia e convinzione". Infine un elogio particolare a "Gianmarco Neri è stato bravissimo, ha fatto una grande prestazione come tutti del resto".

d.e.