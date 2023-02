Banchina divisa in tre, la barca costerà meno

Si getterà l’ancora nella nuova darsena del porto quest’estate. Perché è alle porte il bando per l’assegnazione dei posti barca – una trentina circa – che verranno ricavati nel lato monte e quindi sulla banchina che è davanti al cantiere navale. "Sono mesi che sto monitorando la situazione – dice il consigliere regionale Nicola Baiocchi di Fratelli d’Italia – ed a questo punto sono contento per tutti i diportisti cittadini che troveranno un posto barca per la stagione. I tempi? Verificate alcune situazioni credo che siano strettissimi ed anche per come sono stati articolati i bandi credo che i prezzi saranno calmierati. Comunque vedremo i particolari una volta che verrà reso noto il bando".

Perchè nella mattinata di ieri l’Autorità Portuale di Ancona che ha giurisdizione sullo scalo cittadino ha fatto sapere che verrà fatto un avviso pubblico per il rilancio delle concessioni e che riguarderà la stagione estiva di quest’anno ed anche del prossimo. Quale la differenza con gli anni scorsi, quando nessuno si presentò alla luce degli alti costi delle concessioni? E’ che tutta la banchina verrà divisa in tre lotti, due per le associazioni sportive dei diportisti e quindi una terza da assegnare ai singoli concessionari. Con questo sistema si dovrebbero calmierare i costi che verranno così ripartiti fra i vari diportisti appartenenti ad una associazione.

Un sistema, questo, per aggirare la stangata demaniale: una singola imbarcazione adesso dovrebbe pagare 3700 euro per una stagione, più vari balzelli collateriali. Una situazione che ha scoraggiato negli ultimi due anni tutti gli appassionati del mare per cui la nuova darsena, di fatto, è rimasta completamente vuota se si fa eccezione per i piccoli barchini da pesca che attraccano – sono quasi tutti indiani – sulle banchine che danno verso il piazzale. "Avevamo preso un impegno con la comunità portuale e con le associazioni dei diportisti – dice Vincenzo Garofalo presidente dell’Autorità portaule – sulla base dello loro richieste. Crediamo che questa soluzione possa valorizzare le attività del diportismo e lo stesso scalo pesarese, offrendo un servizio per lo sviluppo dei vari settori della nautica anche sulla base di una programmazione temporale su due anni".

Quanti saranno in totale i posti barca da assegnare? Una risposta certa la si avrà solamente nella giornata di oggi dopo una verifica sul pescheggio davanti alla banchina, verificare cioè se una barca riesce ad ormeggiare visto che la nuova darsena è soggetta all’insabbiamento. Soddisfatto per l’arrivo del bando anche il consigliere del Pd Andrea Biancani.