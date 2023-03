Pesaro, al banco dei pegni anche le borse di lusso oltre all’oro

Massimo Viggiani, titolare di 'Soluzioni d’Oro' in via Kolbe a Pesaro

Pesaro, 5 marzo 2023 – Considerare oggi il mondo del vintage come qualcosa di demodé o di poco valore è forse l’idea più sbagliata e lontana dalla realtà che si possa avere. L’universo del "second hand" - ovvero degli articoli di seconda mano - sta letteralmente vivendo una nuova linfa in Italia che anche a Pesaro sembra aver preso piede, sia per chi vuole comprare ma anche per chi vuole vendere per svariate motivazioni: dalla necessità di liquidità – che va per la maggiore – alla volontà di svuotare i propri armadi. In via Kolbe, per esempio, il mondo del lusso vive anche attraverso le borse: "Abbiamo una buona cerchia di clienti della "Pesaro bene" che ci vendono le loro borse di lusso: da Hermès a Prada, ma anche tantissime Louis Vuitton, Chanel e Gucci – spiega il titolare di ’Soluzioni d’Oro Italia’ Massimo Viggiani, originario di Modena e residente a Pesaro da qualche anno -. Certifichiamo l’autenticità di tutti i prodotti che acquistiamo attraverso un dispositivo collegato ad un sito online (Entrupy) che ci aiuta a capire se siamo di fronte ad un vero o un falso. Una volta certificata l’autenticità procediamo con l’acquisto che poi a nostra volta rivendiamo...