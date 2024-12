Usa il bancomat rubato per fare merenda: arrestato per furto in stazione

Pesaro, 28 dicembre 2024 – Ruba la borsa da un’auto in sosta ma la polizia lo arresta poco dopo. È accaduto ieri (venerdì) pomeriggio nei pressi della stazione dove un tunisino 40enne, pregiudicato, ha scassinato l’auto di una signora dell’entroterra lasciata in sosta nel parcheggio. All’interno c’era la sua borsa. Ma non era il contenitore ad interessare il ladro bensì ciò che si trovava all’interno. La borsa, infatti è stata ritrovata poco dopo nelle vicinanze ma del portafoglio e del cellulare non c’era traccia. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte della Polfer e della Volante che hanno permesso di rintracciare, poco lontano, il ladro che nel frattempo aveva usato il bancomat in un bar della stazione per fare merenda, spendendo 12 euro. Aveva anche una somma di denaro, circa 60 euro, della quale non ha saputo giustificare il possesso. L’uomo è stato bloccato e arrestato e questa mattina c’è stata l’udienza di convalida. Il tunisino, assistito dall’avvocato Fabbrocile, non ha rilasciato dichiarazioni al giudice che ha convalidato l’arresto con divieto di dimora nella provincia.