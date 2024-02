Band ’fanese’ gira il mondo in tournée

Due musicisti marchigiani, uno dei quali fanese, e una cantante di origini georgiane-americane, laureata con il massimo dei voti al conservatorio Rossini di Pesaro: sono i componenti del trio Voodoo Child che sta conquistando l’Europa. Del gruppo fanno parte il fanese Matteo Amadei (chitarra solista), Alberto Severini di Senigallia (batteria) e la cantante di origini georgiane Tamar Tsiklauri, in arte Tamar Iberri (voce e tastiera). "Il nostro trio – spiegano i tre protagonisti – si è formato nelle Marche ed è caratterizzato da un sound blues-rock e funk che ricorda gli anni ‘60-‘70, in particolare l’era hippie di Woodstock: un periodo di vera e propria esplosione musicale, in cui amore, arte e libertà erano una cosa sola. Il nostro stile è una fusione tra il funk-rock psichedelico con venature soul del secondo Jimi Hendrix (con richiami anche al sound dei Doors, visto l’utilizzo della tastiera da parte della cantante) ed il blues classico americano ed inglese con le influenze di Al Kooper, Mike Bloomfield, Santana, John Mayall ed Eric Clapton che sono molto evidenti".

La band utilizza una strumentazione analogica. "Una scelta – chiariscono gli artisti – in controtendenza rispetto all’epoca attuale, in cui effetti digitali ed autotune (software per la manipolazione dell’audio ndr) stanno spopolando, anche tra i musicisti più giovani, oscurando i suoni naturali emessi dalla voce e dal tocco della mano". Al momento i Voodoo Child, che hanno alle spalle oltre 400 live, stanno lavorando al loro primo album mentre a marzo prenderanno parte a un altro tour in Olanda dopo quello effettuato a Natale in Germania, nei live club della Baviera. In Olanda sono in programma concerti ad Amsterdam, Volendam, Amersfoort e Wijk bij Duurstede, uno dei centri blues più importanti del Paese e d’Europa. A fine aprile i Voodoo Child hanno in programma due date a Berlino dove presenteranno il loro progetto omaggio a Jimi Hendrix - Female edition. Per seguire i Voodoo Child basta andare sulla loro pagina Facebook.

an. mar.