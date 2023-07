Bandiera a Fano città della bici: oggi la cerimonia di consegna

Si svolgerà a Fano la cerimonia di consegna della bandiera gialla Fiab ai comuni della Regione Marche che si sono distinti per la mobilità sostenibile. E così saranno 16 le città che questo pomeriggio si ritroveranno alle 17:30 nella chiesa di San Francesco per ricevere il riconoscimento che la Federazione Italiana ambiente e bicicletta ogni anno assegna alle amministrazioni che decidono di far verificare il proprio livello di vivibilità urbana ottenuta grazie a piste ciclabili aree verde moderazione del traffico e cicloturismo. Quattro su cinque le "stellette" riconosciute alla città della Fortuna. Di più ne ha solo Pesaro con poche altre città delle 180 censite in tutta Italia.

"E’ importante considerare ‘Fiab-Comuni ciclabili’ non come un Premio, ma come uno strumento che supporta le amministrazioni in un costante percorso di valutazione e miglioramento delle politiche legate alla mobilità ciclistica e non solo - è stato sottolineato ieri in conferenza stampa dall’assessore Barbara Brunori, accompagnata dalla dirigente Paola Stolfa e dai soci ForBici Fiab Eugenio Cassiani ed Enrico Tosi - E in questi ambiti l’impegno del comune di Fano è costante ed anche innovativo, tanto che sono stati apprezzati oltre che la redazione del Pums e la progressiva attuazione del BiciPlan, interventi quali la moderazione della velocità, i percorsi casa a scuola e le strade scolastiche che hanno anche un’importante valenza educativa verso le giovani generazioni".

ti.pe.