‘Bandiera dell’accoglienza’ Sarà donata alle strutture ricettive accessibili a tutti

L’hanno chiamata ‘Bandiera dell’accoglienza’ perché sarà donata a quelle strutture ricettive accessibili a tutti. E’ l’ultima idea di Alberghi Consorziati, Federalberghi e Confcommercio Marche Nord che negli ultimi due anni hanno lavorato fianco a fianco delle associazioni che si occupano di inclusione sociale e disabilità. Il vessillo dell’accoglienza è infatti inteso come riconoscimento ad un’offerta di servizi inclusivi, accessibilità, informazione e promozione. Un riconoscimento che impegna tutti: stabilimenti balneari, strutture ricettive, attività commerciali a offrire un’ampia varietà di servizi di qualità per tutti, in primis per i diversamente abili e per i turisti che vanno in vacanza con i bambini o i loro amici a quattro zampe. "Tanto è stato fatto e altrettanto verrà fatto - sottolinea la presidente dell’Associazione genitori e figli per l’inclusione Francesca Busca - Grazie a un bando regionale siamo riusciti a far realizzare delle passerelle, ma anche a ottenere delle sedie job e soluzioni per far accedere i nostri ragazzi non solo in spiaggia, ma anche in acqua. La novità è la bicicletta per tutti, a pedalata assistita a guida posteriore, che permette anche ai disabili

di girare per le bellezze della città".