Bandiere in piazza per la Palestina: "La guerra deve essere fermata"

Bandiere rosse, nere, bianche e verdi svettavano sotto il busto di Pandolfo Colleuccio, in una manifestazione "a favore della Palestina contro l’oppressione di Israele". A prendere la parola anche Nasser Dabash, palestinese residente a Pesaro, il quale ha espresso il suo parere sulla questione: "Non posso condannare l’attacco di Hamas - ha spiegato l’uomo -, perchè è stata una reazione all’oppressione che persiste e che distrugge il nostro stato dal 1948. Io non sono più potuto tornare a casa, proprio a causa delle tensioni. I residenti di Gaza, diventata striscia, sono stati ghettizzati in un territorio di 43 chilometri di lunghezza e 7 di larghezza, praticamente reclusi come bestie. Israele, in questo periodo, è stata la peggior nemica del popolo palestinese, non ha mai cercato un appianamento dei conflitti, non ha mai cercato la pace. E’ ora di dire basta a questi massacri, è ora di lasciare in pace la Palestina". Sotto lo slogan di "Free Palestine", a prendere parte alla manifestazione un centinaio di persone circa, pronte a protestare e a cercare di sensibilizzare riguardo la questione israelo-palestinese: "Io ho lavorato in Palestina per più di 10 anni - racconta Marianna Bianchetti, manifestante -. Ero nella cooperativa italiana ’Lo Sviluppo’, poi per l’associazione ’ArtLab’. Il conflitto deve essere fermato, i palestinesi non hanno mai voluto la guerra, non vogliono lottare. Tutto questo deve finire".

Alessio Zaffini