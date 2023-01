Bando per gestire il bar a Santa Lucia

Urbino Servizi ha emanato un bando per la concessione del servizio bar e ristorante - self service all’interno del nodo di scambio di Santa Lucia, nei locali posti al piano terra della struttura che ospita il parcheggio, il centro commerciale e il capolinea degli autobus. Le mansioni previste dal testo sono "la somministrazione di alimenti e bevande per il pubblico e in particolare per l’utenza del nodo di scambio e del parcheggio, il supporto all’attività di biglietteria della società Urbino servizi, nonché la manutenzione ordinaria e la pulizia degli ambienti concessi". Il canone annuale posto a base di gara è di 6000 euro, oltre Iva, se dovuta, in misura di legge, ma per il primo anno di contratto il canone sarà di 3000 euro, più Iva, se dovuta. La concessione sarà di sei anni, con possibilità di proroga. Le offerte dovranno essere consegnate in un plico chiuso e sigillato, a mano o tramite raccomandata, alla sede di Urbino servizi, in via Puccinotti, 3, entro le ore 12 del 10 febbraio. I candidati potranno anche effettuare un sopralluogo dei locali destinati all’attività, dal lunedì al venerdì, tra le 9 e le 13, prendendo accordi con il direttore di Urbino servizi, Gabriele Guidi, via mail ([email protected]) o via telefono (3470326361). L’apertura dei plichi avverrà il 16 febbraio alle 14.30.

Il bando completo è consultabile sui siti del Comune di Urbino, www.comune.urbino.pu.it, e di Urbino servizi, www.urbinoservizi.it, e nella sede di Urbino servizi.

n. p.