Bando per i giovani: "Ma il Comune non c’è"

"Il Comune dice ancora una volta no al futuro dei giovani". Sono le dichiarazioni demoralizzate del consigliere comunale Alice Amadori, esponente del gruppo di minoranza Futura, che chiede come mai l’Amministrazione abbia snobbato un bando nazionale utile per i giovani e i loro progetti: "L’ennesima occasione persa – dice Amadori assieme alla collega Maria Francesca Crespini – che pesa come un macigno e di cui chiederemo spiegazioni durante il prossimo consiglio comunale con una interrogazione firmata da tutta la minoranza. Mentre numerosi comuni italiani si mobilitano per intercettare fondi dedicati ai giovani, il nostro ha scelto ancora una volta l’immobilismo e il silenzio. Il recente bando ‘Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali rivolte all’assegnazione di spazi immobili pubblici rivolti a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi’, promosso da ANCI, offriva la possibilità di valorizzare gli spazi pubblici inutilizzati, promuovere occupazione giovanile e imprenditorialità, sostenendo le realtà giovanili del nostro territorio. Ma il nostro Comune ha deciso di non partecipare, o ancor peggio, ha dimenticato di partecipare. Nessuna candidatura, nessun progetto, nessuna proposta. In un momento storico in cui i giovani chiedono spazi, ascolto e strumenti per costruirsi un futuro dignitoso, è un segnale di miopia politica e di scarsa attenzione alle vere priorità della comunità".

Concludono Amadori e Crespini: "Si tratta di visione, di volontà, di credere che investire nei giovani significhi investire in un presente e in un futuro migliore per tutti. Ma qua guardano da un’altra parte".

gio. vol.