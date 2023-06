Bando per il settore di birre e affini

E’ stato emanato dalla Regione il bando a sostegno del settore brassicolo (birra) e il Consigliere del Gruppo Civici Marche Rossi (foto) in una nota commenta: "Il bando di quest’anno ricalca più o meno quello dello scorso anno che si è aperto ad una platea più ampia e certa di beneficiari, concentrandosi su chi realmente produce birra e sulle associazioni che mettono insieme i produttori, con più trasparenza richiesta ai beneficiari". "La novità più importante - spiega l’esponente dei Civici Marche - rispetto agli scorsi anni, dietro anche delle mie sollecitazioni, è che il bando sia uscito a maggio e non come tutti gli anni a dicembre. Questo permetterà agli operatori del settore di organizzare al meglio le attività di promozione". "La Regione Marche - conclude Rossi - sta dando una nuova attenzione al mondo brassicolo marchigiano, grazie anche al lavoro e alle richieste maturate nella riunione a latere della Commissione agricoltura svoltasi ad Apecchio, di cui mi feci promotore".