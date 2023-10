Bando per le iniziative fatte dagli studenti

L’Università di Urbino aumenta i fondi a disposizione della Cacsa (Commissione attività culturali studenti ateneo) per finanziare iniziative incentrate su cultura e socialità, aprendo anche alle associazioni del terzo settore e agli enti la possibilità di attingervi, tramite progetti realizzati in collaborazione con associazioni studentesche. Una novità che hanno presentato il prorettore vicario, Vieri Fusi, la coordinatrice della Cacsa, Maria Chiara Ruggieri, e il presidente del Consiglio degli studenti, Giovanni Alvarez.

"L’Ateneo ha rafforzato l’impegno finanziario per queste attività, arrivando a 54mila euro complessivi – spiega Fusi –. Credo sia una cosa importante, che sollecita tutte le associazioni studentesche ad aumentare il proprio impatto sul territorio. Una parte dei soldi sarà dedicata agli eventi sportivi, mentre il resto, 40.500 euro, andrà alle attività sociali e culturali".

Rispetto ai 29mila euro dell’anno scorso, il fondo per le iniziative Cacsa cresce di oltre 11mila euro e c’è un aumento anche nel limite di risorse assegnabili a ciascuna proposta meritevole, da 6.000 a 8.000 euro. "Abbiamo capito che la chiave per creare rapporti saldi tra studenti e città fosse l’associazionismo, per cui, con il supporto del prorettore Fusi e del rettore Giorgio Calcagnini, abbiamo esteso la partecipazione – spiegano Ruggieri e Alvarez –. La domanda di finanziamento dovrà essere presentata da uno studente, anche in caso di collaborazione con associazioni del terzo settore o enti, entro le 12 del 10 novembre. Per essere ammissibile a valutazione, andrà poi sottoscritta da almeno 20 studenti, tra l’11 novembre e la mezzanotte del 23 novembre, accedendo all’area personale su Esse3. Infine, la Cacsa assegnerà un punteggio, da 0 a 100, a ogni progetto, in base a: rilevanza culturale, sociale eo creativa; rilevanza organizzativa; ampiezza dei destinatari; gratuità delle attività. Alla fine sarà stilata una graduatoria per l’assegnazione dei fondi, fino a esaurimento risorse. Per accedervi servirà un punteggio minimo di 60. Quest’anno si valuteranno in maniera molto positiva gli eventi per o aperti ai cittadini, oltre all’affiancamento a enti e associazioni del terzo settore: non ci si deve più chiudere negli ambienti universitari e basta. Le associazioni assegnatarie potranno anche chiedere un anticipo dell’80% della cifra, riconosciuto entro il 30 gennaio. Entro il 26 giugno si trasmetterà alla Cacsa la documentazione e poi ci sarà la rendicontazione per tutti. Altra novità è che, invece di 50, si potranno usare fino a 250 euro per acquistare beni mobili, per esempio proiettori. Tutte le attività beneficiarie dovranno riportare la dicitura “Realizzata con il contributo dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo“.

Nicola Petricca