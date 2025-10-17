Bar-cinema Astra, svolta orientale. Passerà a una famiglia cinese: "Gente con grande esperienza"

Il bar-cinema Astra all’angolo tra via Rossini con piazzale D’Annunzio cambia gestione. Passa da Fulvio Urbinelli, che lo aveva rilevato sei anni fa, ad una famiglia cinese che arriva da Pisa e oltre ad avere un bar nella città toscana, ne gestisce anche un altro a Modena. Le trattative per la cessione dell’attività vanno avanti da alcune settimane e quando si è trovato un punto di accordo i cinesi – ragazzi tra i 23 e i 25 anni con famiglia al seguito – assieme a Fulvio Urbinelli sono andati a parlare due giorni fa con l’arcivescovo Sandro Salvucci e con tutto lo stato maggiore della curia a partire da don Marco Di Giorgio fino a don Giorgio Giorgini. Questo perché l’edificio che ospita l’Astra, cinema compreso, è di proprietà dell’arcivescovato.

"Sì, è vero, sono venuti a parlare – dice don Marco Di Giorgio – ed hanno fatto una buona impressione anche perché si tratta di gente del mestiere che gestisce altri grossi bar. Diciamo che in linea di massima per noi va bene ed oltre al bar prenderanno in gestione anche il cinema perché è un corpo unico. Comunque il cinema lo vogliamo utilizzare in futuro come biblioteca anche se i tempi, conoscendo la burocrazia, saranno molto lunghi. Nel frattempo...".

Il via libera avuto dall’arcivescovo è stato il passo finale, perché se i vertici della curia avessero abbassato per qualche ragione le sbarre, questo cambio di gestione, non si sarebbe potuto fare.

Quando avverrà materialmente il cambio di guardia di questo luogo centrale della città, sia per il cinema prima, che per il bar poi? Una riposta arriva dallo stesso Fulvio Urbinelli: "Diciamo che siamo a posto ed ora bisogna solo superare la fase burocratica, dopodiché si andrà alla firma che dovrebbe arrivare forse alla fine del prosimo mese, al massimo per la fine dell’anno. Questa famiglia cinese di seconda generazione è stata più volte in queste ultime settimane a vedere il bar e un pomeriggio si sono mesi anche dietro il bancone per servire i clienti. Gente molto professionale e che arriva da questo mondo. Come sono arrivati da Pisa a Pesaro? Questo non lo so. Sicuramente non li ho cercati io. Potrebbe essere che abbiano saputo che il bar lo volevo cedere da qualche agente di commercio. Io lascio perché ho due figli giovani che devo crescere e questa è la sfida per me più importante. Quella del bar è stata invece una sfida che ho vinto, pur arrivando da un altro settore, perché ho rilanciato l’attività. Il personale? Da quello che ci siamo detti in fase di trattativa credo che vogliamo mantenere tutti". Una decina di persone quelle che si alternano all’Astra perché c’è anche un laboratorio di pasticceria al primo piano, proprio sopra il locale. Urbinelli poi annuncia anche un’altra svolta: il subaffitto del cinema che andrà anche questo a gente del mestiere (una casa di produzione che fa capo ad un pesarese, ndr) "che lo terrà attivo sette giorni su sette".

Per quello che riguarda questa giovane famiglia cinese, una curiosità: proprio sotto il bancone dove si pagano le consumazioni e si acquistano anche le sigarette, è stato appeso qualche giorno fa un cartello con scritto con un pennarello: cercasi appartamento in centro con tre camere e quindi un numero di cellulare. Specificando anche che l’affitto è per un lungo tempo. Insomma stanno già cercando casa.

