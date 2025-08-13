Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante

Barbadoro “Senza Rumore“ la trasversalità della forma d’arte

Si inaugura la mostra dedicata all’autore morto 10 anni fa. Artista eclettico, si è misurato. con tante tecniche espressive.

Una delle opere di Barbadoro in mostra

Una delle opere di Barbadoro in mostra

Dopo Luigi Carboni e Nino Caffè, arriva la terza mostra dell’estate 2025. Oggi alle ore 19 è la volta dell’inaugurazione di Senza rumore, la personale di Alberto Barbadoro (Pesaro, 1950 – 2015) che ne celebra il decennale della scomparsa. Con questo artista eclettico che nel tempo si è misurato con la pittura, la scultura, la fotografia e la grafica con esiti sempre di elevato spessore estetico e poetico, si apre al pubblico il nuovo spazio espositivo che il Comune di Pesaro ha voluto destinare all’arte contemporanea: la Falegnameria di Palazzo Mosca che si aggiunge così alla ricca offerta di luoghi della cultura.

Curata da Elena Gramaccioni con la collaborazione di Roberta Ridolfi e Viviana Bucci, la mostra è promossa dal Comune e dalla FondazionePescheria-Centro Arti Visive in collaborazione con Pesaro Musei. Senza Rumore rappresenta dunque un omaggio ad un artista a tutto tondo, colto, con una cifra stilistica unica e riconoscibile che nel corso della sua carriera artistica si è misurato con numerosi linguaggi espressivi.

Alberto aveva lavorato al Centro Arti Visive Pescheria e poi alla Biblioteca Oliveriana, portando con sé il proprio bagaglio creativo, poetico e per certi versi ironico, senza mai perdere la propria cifra identitaria. Nel suo curriculum, mostre importanti in Italia e all’estero, a cominciare dalla partecipazione a una edizione delle Biennale di Venezia. Nonostante la sua fame di cultura, l’amore per la storia dell’arte e la curiosità vivace non hanno mai interrotto il filo che lo legava a questa città. Il pubblico potrà ammirare una selezione di opere appartenenti a periodi storici differenti del suo lavoro che in modo trasversale mostrano l’elevata capacità tecnica e creativa che si evince anche dall’uso di linguaggi? espressivi diversissimi. La mostra è accompagnata da un catalogo e sarà visitabile tutti i giorni fino al 28 settembre (orario lunedì 10-13; martedì-domenica e festivi 10-13, 14-19). Info 0721 387541.

l. d.

