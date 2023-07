“Barbanera X“ racconta i rituali d’accoppiamento

Molti amano gli animali, tra chi li tiene in casa come amici o chi li coccola per strada: ma che dire dei loro rituali di accoppiamento? Una domanda un po’ strana, sulla quale aiuta “Barbascura X“, noto youtuber e divulgatore scientifico tarantino, che domani sera, alla BCC Arena di Fano alle 21 porterà in scena il suo spettacolo intitolato “Amore Bestiale“: "Dato l’argomento dello spettacolo potrei sembrare fuori di testa – commenta Barbascura –, ma in realtà voglio far capire le differenze e le analogie che ci sono tra noi ed animali che non ci assomigliano per niente. Questo spettacolo altro non è che un’estensione del mio programma YouTube “Scienza Brutta“, in cui tratto proprio di animali e delle loro peculiarità. Questo spettacolo non è uno show pesante, ma deve far vivere agli spettatori la bellezza della scienza con leggerezza e comicità". Lo dura due ore, biglietto 28,50 euro, disponibili su TicketOne.

"Ho viaggiato tanto nella mia carriera di ricercatore e anche di youtuber e penso che si vedrà molto di me in questo spettacolo, molto delle mie esperienze – conclude “Barbascura X“ –. Sarà un viaggio alla scoperta di un mondo strano, un po’ nascosto, anche un po’ scabroso, ma pronto a far stupire. Ovviamente si parlerà anche di noi, perché non bisogna mai dimenticarlo: noi siamo animali e, come tutti gli altri, abbiamo i nostri riti di accoppiamento di cui, probabilmente, online non potrei parlare".

Alessio Zaffini