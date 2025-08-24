Barbara Cottini:: "Io sostengo Ricci"

Tra i candidati al Consiglio Regionale delle Marche l’entroterra potrà contare anche su Barbara Cottini, 53 anni, impiegata contabile candidata con la lista civica Progetto Marche Vive a sostegno di Matteo Ricci. "Mi candido perché credo in questa iniziativa che nasce nel territorio e ispirata a valori riformisti e moderati. Vivere nell’entroterra significa conoscere la forza della comunità, ma anche le difficoltà che ogni giorno dobbiamo affrontare insieme. Strade impraticabili, collegamenti insufficienti, ospedali lontani: problemi concreti che toccano le nostre famiglie, i nostri anziani, i nostri giovani. Non è giusto che chi nasce e cresce qui debba sentirsi dimenticato. Non è giusto che i nostri ragazzi siano costretti a cercare altrove studio, lavoro e prospettive, abbandonano i paesi in cui sono cresciuti. Questo impoverisce non solo le famiglie, ma anche il tessuto sociale e culturale delle nostre comunità. Occorre investire in opportunità, formazione, spazi e iniziative che permettano ai giovani di restare; io credo che il futuro possiamo costruirlo qui, insieme".

Tra i problemi che l’entroterra deve affrontare una delle tematiche più attuali è quella dello spopolamento: "Per contrastarlo servono incentivi all’imprenditorialità, spazi di aggregazione, percorsi formativi e opportunità lavorative che rendano l’entroterra un luogo dove realizzare i propri progetti di vita. È indispensabile un piano di manutenzione e potenziamento della rete stradale, affinché collegamenti sicuri ed efficienti restituiscano competitività ai territori e sostegno alle imprese locali. Occorre rafforzare i presidi territoriali, garantire servizi di prossimità e ridurre drasticamente i tempi di attesa. La salute è un diritto fondamentale che deve essere assicurato a tutti, indipendentemente dal luogo di residenza. Il mio impegno sarà dare voce a queste esigenze: una viabilità sicura e moderna, una sanità accessibile a tutti, opportunità reali per i giovani. L’entroterra non deve essere dimenticato, è il cuore della regione".

Andrea Angelini